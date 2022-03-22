Героем стать просто – сдайте кровь!

Сегодня в России отмечают Национальный день донора. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь.

Донорство ежедневно спасает тысячи людей, сегодня в условиях пандемии нельзя допустить, чтобы медицина была обескровлена. О развитии донорского движения в Калмыкии, о льготах, предоставляемых добровольцам, акциях, запланированных в этот день, расскажут представители Центра крови и Почётные доноры России в эфире радио Калмыкии. Слушайте передачу «Сундучок здоровья» сегодня в 13:15 на частоте 102.7 FM.