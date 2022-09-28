27 октября, 11:48
Общественная территория по ул. Басана Городовикова с парком претендует на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
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За неё было отдано больше всего голосов по итогам общественных обсуждений. Всего в них приняли участие 441 человек. В течение октября горожане разными способами выбирают сами, как изменится одна из центральных исторических улиц города. Для этого в некоторых общественных местах в Элисте и посёлке Аршан установлены урны для голосования.
Голосование в конкурсе Теегин айс