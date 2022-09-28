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27 октября, 11:48
Новости

Общественная территория по ул. Басана Городовикова с парком претендует на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Общественная территория по ул. Басана Городовикова с парком претендует на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

За неё было отдано больше всего голосов по итогам общественных обсуждений. Всего в них приняли участие 441 человек. В течение октября горожане разными способами выбирают сами, как изменится одна из центральных исторических улиц города. Для этого в некоторых общественных местах в Элисте и посёлке Аршан установлены урны для голосования.

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Голосование в конкурсе Теегин айс
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