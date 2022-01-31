Региональный центр «Мой бизнес» окажет поддержку предпринимателям

Помощь будет оказана в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Бизнесмены могут получить заемные средства в размере от 5 до 15 миллионов рублей. Процентная ставка составит от 1% до 3%. На эти цели выделено 200 миллионов рублей.

Новая мера поддержки позволит увеличить число рабочих мест, окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры и экономики республики.