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26 февраля, 17:46
Новости

Авторы, рассказывающие о работе следователей, могут принять участие в творческом конкурсе

Авторы, рассказывающие о работе следователей, могут принять участие в творческом конкурсе

Следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия объявляет о проведении 1 этапа ежегодного конкурса творческих работ о деятельности ведомства.

Работы от авторов принимаются конкурсной комиссией Следственного Управления с 10 марта по 20 апреля 2021 года. Итоги подведут в конце апреля.

 Материалы лучших творческих работ из числа победивших по соответствующим номинациям будут направлены в Следственный комитет для участия в финальной части конкурса.

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