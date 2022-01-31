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27 февраля, 14:34
НовостиСемьяСоциальная политика

Молодые семьи из Калмыкии могут улучшить свои жилищные условия

Молодые семьи из Калмыкии могут улучшить свои жилищные условия

Эта возможность появилась, благодаря федеральной программе«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», которая действует до 2025 года.

 Об этом сообщается на сайте Госдумы. Семья должна быть официально расписана.

 Также субсидию может получить неполная семья — один родитель и ребенок. Возраст супругов не может превышать 35 лет. Платежеспособность имеет значение: государство выделит часть средств на покупку квартиры, а семья оплатит остаток. Все подробности можно узнать на сайте профильного ведомства.

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