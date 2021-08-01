Регион продолжает оказывать поддержку предпринимателям

Сегодня начались курсы по образовательной программе, которая позволит получить новые знания для развития собственного дела, в том числе по социальному направлению, особенно в условиях пандемии. Но не все могут рассчитывать на грант более трех миллионов рублей, которые выделены из федерального и регионального бюджетов.

Буйнта Манджиева всего год назад открыла собственное дело. Она, как и слушатели федеральной программы, относится к категории - социальный предприниматель. А это значит, что основная задача – трудоустроить уязвимые слои населения, реализовывать продукт, который производят эти граждане. Одним словом, осуществляют деятельность на достижение полезных целей. В этом году есть возможность получить гранты на реализацию своих бизнес-проектов.

Чтобы поддержать таких предпринимателей регион организовал для них поддержку в виде грантов на развитие своего дела, льготных программ финансирования, консультационных, образовательных и маркетинговых услуг, говорит руководитель регионального центра «Мой бизнес» Айс Манджиев. Министерство экономики и торговли республики провело межведомственную комиссию, где все 13 подавших заявку граждан подтвердили статус социального предпринимателя.

А в рамках Национального проекта Агентство финансовой поддержки предпринимателей выдает льготные микрозаймы на развитие своего дела. Средства уже получили более двухсот бизнесменов. Кто-то уже успел открыть магазин мясной продукции, занялся КФХ. Это удобно тем, кому нужны деньги на срочные нужды. Пройти банковскую проверку кредитоспособности может не каждый. Получить микрозайм проще, понадобится небольшой пакет документов.

Напомним, что в сложившейся из-за пандемии ситуации региональное руководство также принимает меры по поддержке местных предпринимателей. Причем каждый раз применяются новые инструменты помощи.