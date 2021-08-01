Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений для уплаты физлицами транспортного, земельного и имущественного налогов.

До конца октября все извещения дойдут до адресатов. А 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за прошлый год. Жители Калмыкии могут оплатить их как через отделения банков и их терминалы, так и в личном кабинете или через мобильное приложение.

В фискальных органах напоминают, что за нарушение срока взымается штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы НДФЛ.За каждый день просрочки начисляются пени. Что касается подоходного налога, если работодатель представит сообщение о том, что он не удержан с работника, управление вправе само рассчитать этот налог и включить его вместе с имущественными сборами, направив плательщику.