Калмыцкие спортсмены завоевали Кубок России по бочча. Сегодня в городе Алексин Тульской области завершился Кубок России по спорту лиц с ПОДА в дисциплине бочча.
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Очир Босхомджиев – спортсмен из Калмыкии показал выдающиеся результаты, но и завоевал 1 место в программе ВСЗ.
В программе пары ВСЗ Мария Елсукова и Очир Босхомджиев продемонстрировали отличную командную работу и заняли 2 место.
Эти соревнования собрали более 100 лучших спортсменов из 23 регионов страны. Спортсмены из Калмыкии под руководством тренера-наставника Елены Бурлаковой и при поддержке рамп-операторов – родителей Очира и Марии показали замечательный результат.
Фото: Спортивно-адаптивная школа Калмыкии