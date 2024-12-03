Калмыцкие спортсмены завоевали Кубок России по бочча. Сегодня в городе Алексин Тульской области завершился Кубок России по спорту лиц с ПОДА в дисциплине бочча.

Очир Босхомджиев – спортсмен из Калмыкии показал выдающиеся результаты, но и завоевал 1 место в программе ВСЗ.

В программе пары ВСЗ Мария Елсукова и Очир Босхомджиев продемонстрировали отличную командную работу и заняли 2 место.

Эти соревнования собрали более 100 лучших спортсменов из 23 регионов страны. Спортсмены из Калмыкии под руководством тренера-наставника Елены Бурлаковой и при поддержке рамп-операторов – родителей Очира и Марии показали замечательный результат.

Фото: Спортивно-адаптивная школа Калмыкии