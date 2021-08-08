Ребята из Калмыкии - победители соревнований по кикбоксингу в Минеральных водах

Чемпионат Минераловодского городского округа был посвящен памяти бойцов спецподразделений и воинов, погибших в локальных конфликтах. Игорь Настаев и Анджур Убушаев из младшей возрастной группы, заняли первую ступень пьедестала. Вторые места оставили за собой Илья Мукинов, Артем Деликов и семилетний Церен Басангов. Среди юношей золото завоевали Араик Погосян и Виктор Хурумчиев, Чингис Адьяев – серебро.