7 октября, 09:46
 9 °C
83,93
72,57
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 октября, 12:36
НовостиСпорт

Ребята из Калмыкии - победители соревнований по кикбоксингу в Минеральных водах

Ребята из Калмыкии - победители соревнований по кикбоксингу в Минеральных водах

Чемпионат Минераловодского городского округа был посвящен памяти бойцов спецподразделений и воинов, погибших в локальных конфликтах. Игорь Настаев и Анджур Убушаев из младшей возрастной группы, заняли первую ступень пьедестала. Вторые места оставили за собой Илья Мукинов, Артем Деликов и семилетний Церен Басангов. Среди юношей золото завоевали Араик Погосян и Виктор Хурумчиев, Чингис Адьяев – серебро. 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия