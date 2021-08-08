Сегодня Калмыцкий научный центр отмечает 80-летие со дня образования

На протяжении многих лет он активно сотрудничает со многими ведущими исследовательскими учреждениями не только России, но и Дальнего и Ближнего зарубежья. Совместно с Научным центром Радио Калмыкии, в рамках проекта «Наследие», вместе со слушателями обсуждает вопросов истории, традиционной культуры и языка, сохранения устного наследия народа.

Весомый вклад учреждения в российскую науку отмечают многие коллеги. Здесь уникальный архив, где собрано более 1000 рукописей на тибетском, старомонгольском, старокалмыцком языках, богатый книжный фонд и настоящие реликвии в музее.

О высоком уровне потенциала свидетельствуют также лаборатории. Об этом же говорили участники XIII съезда востоковедов России. Он стартовал накануне в Элисте. А сегодня в его рамках состоится заседание, посвящённое значимой дате.