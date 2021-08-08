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7 октября, 11:37
НовостиЭкономика

Прирост заработной платы в Калмыкии за этот год будет свыше 9%

Прирост заработной платы в Калмыкии за этот год будет свыше 9%

Республика оказалась в списке субъектов, где она увеличится больше всего, наряду с Москвой, Тамбовской областью, Санкт-Петербургом и Забайкальским краем. Такие прогнозы дает минэкономразвития страны.

По данным Росстата, средняя ежемесячная оплата труда на январь 2021 года в степном крае составила 30,5 тысяч рублей. Тенденция к росту должна сохраниться и дальше. Самые высокие показатели номинальной зарплаты остаются в труднодоступных регионах Дальнего Востока - на Чукотке и в Магаданской области. Худшую же динамику показывает Республика Коми, там прирост ниже инфляции - всего 4%.

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