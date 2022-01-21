Спортсмены из Калмыкии успешно выступили на Первенстве ЮФО по тхэквондо в Краснодарском крае

Степной регион представляли воспитанники Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Федерации тхэквондо Калмыкии. В результате долгих и упорных схваток наши спортсмены заняли 3 место в командных выступлениях среди юниорок 15-17 лет. Также 3 место по фристайл-пхумсэ среди мужчин старше 18 лет. И 3 место среди мужчин старше 31 года завоевал тренер Руслан Самтонов.