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16 февраля, 14:44
НовостиСпорт

Спортсмены из Калмыкии успешно выступили на Первенстве ЮФО по тхэквондо в Краснодарском крае

Спортсмены из Калмыкии успешно выступили на Первенстве ЮФО по тхэквондо в Краснодарском крае

 Степной регион представляли воспитанники Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Федерации тхэквондо Калмыкии. В результате долгих и упорных схваток наши спортсмены заняли 3 место в командных выступлениях среди юниорок 15-17 лет. Также 3 место по фристайл-пхумсэ среди мужчин старше 18 лет. И 3 место среди мужчин старше 31 года завоевал тренер Руслан Самтонов.

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