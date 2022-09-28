Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия на основании Постановления Правительства России от 14 ноября 2022 г. №2046 сообщает, что максимальный и минимальный размеры пособия по безработице в 2023 году останутся прежними.



Так, минимальная величина пособия составит 1500 руб., а максимальная – 12 792 руб. в первые три месяца и 5000 руб. в следующие три месяца периода выплаты пособия. Для граждан, признанных предпенсионерами, размеры пособия также не поменялись.