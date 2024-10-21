Длинная рабочая неделя начнется 28 октября

Продолжительная рабочая неделя начнется 28 октября и продолжится по 2 ноября. Она станет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля. Это мера позволит создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу будет сокращен.

На фоне празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать два дня - в воскресенье, 3 ноября и в понедельник 4 ноября.

По опубликованному министерством труда и социальной защиты календарю выходных и праздников на 2025 год. Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 год и длинные майские выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.