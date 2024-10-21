23 октября, 10:09
 10 °C
104,87
96,59
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 октября, 05:51
Новости

Длинная рабочая неделя начнется 28 октября

Длинная рабочая неделя начнется 28 октября

Продолжительная рабочая неделя начнется 28 октября и продолжится по 2 ноября. Она станет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля. Это мера позволит создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу будет сокращен.

На фоне празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать два дня - в воскресенье, 3 ноября и в понедельник 4 ноября.

По опубликованному министерством труда и социальной защиты календарю выходных и праздников на 2025 год. Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 год и длинные майские выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия