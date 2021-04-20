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19 мая, 14:24
НовостиМолодёжная политикаТуризм

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Страна открытий» продлен до 31 мая

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Страна открытий» продлен до 31 мая

Об этом сообщают в министерстве образования и науки Калмыкии. Старшеклассникам нужно подготовить ролик длительностью до 3 минут о своем городе или регионе. Выложить его с названием проекта и своего субъекта в TikTok. 

 Что можно снимать? Общественные территории, арт-объекты, научные и культурные центры, предприятия, и, конечно, достопримечательности. Словом, всё, что достойно внимания путешественников. Главное - открыть свой населенный пункт для жителей всей страны, показать его так, чтобы захотелось сюда приехать. 

 Ребятам стоит постараться не только ради туристской привлекательности малой Родины, но и для получения призов. А это и наставничество от топовых блогеров, и официальный статус амбассадора своего региона, и полезные подарки от партнеров конкурса. Ну и приятный бонус - масштабное путешествие на детском поезде «Страна открытий». 

 

 

 

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