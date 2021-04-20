Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Страна открытий» продлен до 31 мая

Об этом сообщают в министерстве образования и науки Калмыкии. Старшеклассникам нужно подготовить ролик длительностью до 3 минут о своем городе или регионе. Выложить его с названием проекта и своего субъекта в TikTok.

Что можно снимать? Общественные территории, арт-объекты, научные и культурные центры, предприятия, и, конечно, достопримечательности. Словом, всё, что достойно внимания путешественников. Главное - открыть свой населенный пункт для жителей всей страны, показать его так, чтобы захотелось сюда приехать.

Ребятам стоит постараться не только ради туристской привлекательности малой Родины, но и для получения призов. А это и наставничество от топовых блогеров, и официальный статус амбассадора своего региона, и полезные подарки от партнеров конкурса. Ну и приятный бонус - масштабное путешествие на детском поезде «Страна открытий».