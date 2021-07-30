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3 сентября, 17:05
НовостиКриминал

Раскрыто уголовное дело об удержании в плену жителя Ставрополя

Раскрыто уголовное дело об удержании в плену жителя Ставрополя

В Следственном комитете Калмыкии завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном удержании гражданина. Напомним, 44-летний Дмитрий Бурцев попал на ферму в Яшкульском районе в январе текущего года, согласившись поработать пастухом. В скором времени, из-за плохих условий проживания и питания решил вернуться домой. Однако, хозяин фермы путём угроз и насилия воспрепятствовал этому. Более чем за два месяца нахождения в плену, мужчина не раз пытался сбежать, но его попытки пресекались. Теперь хозяин фермы обвиняется в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением.

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