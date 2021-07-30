Калмыкия участвует в Восточным экономическом форуме

Министр экономики и торговли - Дмитрий Троицкий и директор Фонда развития республики Андрей Сангаджи-Горяев представляют степной регион на Восточном экономическом форуме. Главным событием первого дня стало пленарное заседание, в котором принял участие президент.

Владимир Путин рассказал о создании особого налогового режима на Курильских островах для бизнеса, также сообщил и о других масштабных планах по развитию Дальнего Востока. Например, в Хабаровском крае будет создан производственный кластер, который обеспечит стройматериалам весь регион. Дополнительные деньги выделят на систему здравоохранения. За пять лет отремонтируют 1000 дальневосточных школ, также капитальный ремонт ждет отделения Почты России, а еще их превратят в универсальные точки получения услуг для населения. Еще одна важная тема туризм – глава государства предложил для Дальнего Востока увеличить туристический кешбэк с 20 тысяч рублей до 40.

Туризм стал одной из тем площадок форума на которой была заявлена и Калмыкия. Члены делегации проинформировали участников о возможностях степного региона в деле создания территориально-производственных комплексов по добыче и переработке природных ресурсов, развития производства и сбыта продукции АПК, привлечения транзитных грузопотоков. Также высоким потенциалом развития, в Калмыкии обладают сферы туризма, альтернативной энергетики, перерабатывающей и легкой промышленности. Кроме того, подробно рассказали и о реализующихся в республике проектах, мерах поддержки и возможностях для инвесторов.