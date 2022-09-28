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18 ноября, 09:24
Новости

"ДНК – это наше наследие"

"ДНК – это наше наследие"

Сегодня Национальная библиотека Амур-Санана приглашает жителей столицы на презентацию сборника "Дайте, дайте первую удачу!". Там собраны все работы финалистов Всероссийского молодёжного литературного конкурса имени Давида Кугультинова.

Результатом совместной деятельности библиотеки и писательского сообщества региона стала книга, вышедшая в свет при финансовой поддержке Министерства культуры и туризма Калмыкии.

В альманах современной поэзии и прозы на калмыцком и русском языках вошли работы шести десятков молодых творцов слова, в числе которых как начинающие авторы, так и лауреаты престижных литературных премий.

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