"ДНК – это наше наследие"

Сегодня Национальная библиотека Амур-Санана приглашает жителей столицы на презентацию сборника "Дайте, дайте первую удачу!". Там собраны все работы финалистов Всероссийского молодёжного литературного конкурса имени Давида Кугультинова.



Результатом совместной деятельности библиотеки и писательского сообщества региона стала книга, вышедшая в свет при финансовой поддержке Министерства культуры и туризма Калмыкии.



В альманах современной поэзии и прозы на калмыцком и русском языках вошли работы шести десятков молодых творцов слова, в числе которых как начинающие авторы, так и лауреаты престижных литературных премий.