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15 декабря, 09:01
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Радио Калмыкии готовит передачу о творческом пути Заслуженного артиста России Ивана Уланова

Радио Калмыкии готовит передачу о творческом пути Заслуженного артиста России Ивана Уланова

Она пройдет в рамках празднования 60 – летия окончания калмыцкой студией Ленинградского института театра музыки и кинематографии. Уланов – представитель славного поколения тех, кто участвовал в возрождении родного края. Его жизнь и творчество неразрывно связаны с театральным искусством Калмыкии.

В годы сибирской ссылки Иван Уланов активно принимал участие в общественной жизни села и занимался в художественной самодеятельности. Радиопередачу Савра Манджиева «Театр в моей жизни» слушайте в воскресенье, 17 декабря, на канале радио России- Калмыкия в 11 часов 10 минут и в 13.10. На частоте 102 и 7 ФМ.

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