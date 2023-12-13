Радио Калмыкии готовит передачу о творческом пути Заслуженного артиста России Ивана Уланова

Она пройдет в рамках празднования 60 – летия окончания калмыцкой студией Ленинградского института театра музыки и кинематографии. Уланов – представитель славного поколения тех, кто участвовал в возрождении родного края. Его жизнь и творчество неразрывно связаны с театральным искусством Калмыкии.

В годы сибирской ссылки Иван Уланов активно принимал участие в общественной жизни села и занимался в художественной самодеятельности. Радиопередачу Савра Манджиева «Театр в моей жизни» слушайте в воскресенье, 17 декабря, на канале радио России- Калмыкия в 11 часов 10 минут и в 13.10. На частоте 102 и 7 ФМ.