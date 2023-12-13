В ежегодной пресс – конференции длившейся более 4-х часов приняли участие представители калмыцких СМИ

Они приехали в национальных костюмах и надеялись обратить на себя внимание пресс – секретаря главы государства. За время прямой линии Владимир Путин ответил на более чем 80 вопросов журналистов.

К сожалению, задать вопрос главе государства нашим коллегам из региональных изданий не удалось. О мерах по обмелению Волги спросили журналисты из Татарстана. Правительство работает и не бросит это на самотек, ответил Президент. И от этого решения зависит и водоснабжение Калмыкии.

Владимир Путин говорил о развитии внутреннего туризма, специальной военной операции, помощи семьям военнослужащих, о традиционных ценностях. А в самой Калмыкии за происходящим следили общественники. Президент поблагодарил россиян, которые сердечно относятся к нуждам фронта: пожертвовано свыше 10 млрд рублей. Отдельно президент отметил роль Народного фронта в поддержке бойцов СВО.