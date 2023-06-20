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21 июня, 09:08
Новости

В Яшкульском районе приступили к строительству откормочного комплекса для мелкого рогатого скота

В Яшкульском районе приступили к строительству откормочного комплекса для мелкого рогатого скота

Объект возводят на территории племзавода Улан – Хееч. Откормочная площадка рассчитана на 5 тысяч голов и после ее сдачи в эксплуатацию позволит интенсифицировать мясное животноводство в регионе. Средства на ее строительство выделены в виде федеральной и региональной меры поддержки. Ход работ на объекте оценил врио министра сельскохозяйственного ведомства Тимур Говаев.

Одновременно с этим, началась подготовка к стригальной кампании. В нынешнем году стадо племзавода пополнилось на более 19 тысяч ягнят, информация об этом размещена в аккаунте соцсети Яшкульского РМО.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

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