В Яшкульском районе приступили к строительству откормочного комплекса для мелкого рогатого скота

Объект возводят на территории племзавода Улан – Хееч. Откормочная площадка рассчитана на 5 тысяч голов и после ее сдачи в эксплуатацию позволит интенсифицировать мясное животноводство в регионе. Средства на ее строительство выделены в виде федеральной и региональной меры поддержки. Ход работ на объекте оценил врио министра сельскохозяйственного ведомства Тимур Говаев.



Одновременно с этим, началась подготовка к стригальной кампании. В нынешнем году стадо племзавода пополнилось на более 19 тысяч ягнят, информация об этом размещена в аккаунте соцсети Яшкульского РМО.



Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!