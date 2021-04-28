  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 мая, 17:26
НовостиКультура

Работы фотографа из Калмыкии Виталия Катышкина представлены на выставке «Один день из жизни России»

Работы фотографа из Калмыкии Виталия Катышкина представлены на выставке «Один день из жизни России»

 Это Национальный документальный фотопроект о жизни великой страны с участием 340 российских фотографов. Уникальность проекта в том, что все представленные на выставке фотографии сделаны в один день – 22 сентября 2017 года.

Через тридцать лет решили повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию. Выставка открыла свои двери в Санкт-Петербурге в Историческом парке «Россия – моя история». Вход свободный.

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия