Работы фотографа из Калмыкии Виталия Катышкина представлены на выставке «Один день из жизни России»

Это Национальный документальный фотопроект о жизни великой страны с участием 340 российских фотографов. Уникальность проекта в том, что все представленные на выставке фотографии сделаны в один день – 22 сентября 2017 года.

Через тридцать лет решили повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию. Выставка открыла свои двери в Санкт-Петербурге в Историческом парке «Россия – моя история». Вход свободный.