Подозреваемому в незаконном удержании жителя города Ставрополя предъявлено обвинение

Сегодня следователи Яшкульского межрайонного следственного отдела предъявили обвинение подозреваемому в незаконном удержании жителя города Ставрополя и причинении ему тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в Следственном комитете по Калмыкии.

На момент приезда съёмочной группы на ту самую животноводческую стоянку, где по утверждению жителя Ставрополя Дмитрия Бурцева, его незаконно удерживали, на чабанской точке никого не оказалось. А хозяйская собака даже не отреагировала на неожиданных гостей. Тишину нарушает только степной вольный ветер.

В этом небольшом старом доме наниматель и наемный рабочий прожили с января по март, рассказывает сосед Руслан Абдулаев, который часто наведывался к ним в гости.

Сейчас Руслан приезжает и помогает по хозяйству маме чабана, который находится под следствием. По его словам, историю о том, что владелец фермы нанес увечья своему рабочему, почитал в соцсетях. Говорит, что не верит случившемуся. Характеризует соседа, как жизнерадостного человека, который готов всегда прийти на помощь.

Общался Руслан и с Дмитрием Бурцевым, который жаловался, что городскому жителю трудно привыкнуть к сельскому труду. Пастухом он не работал из-за больной ноги. А выполнял работы, не требующие физической нагрузки.

Напомним, Дмитрий Бурцев уже выписан из Астраханской больницы и находится дома, но пока не ходит. Его подобрали на дороге проезжающие мимо водители.

А расследование уголовного дела продолжается. Владельцу фермы из Яшкульского района, который заключен под стражу, предъявлено обвинение в незаконном удержании жителя города Ставрополя и причинении ему тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, именно на машине, которая опечатана сотрудниками ведомства, обвиняемый сбил Дмитрия Бурцева.

Следователи продолжают выполнять комплекс необходимых действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.