И.о. министра сельского хозяйства РК Тимур Гаваев совместно с начальником отдела минсельхоза России Нальбием Мезом проинспектировали фитомелиоративные мероприятия на территории Калмыкии.

В Лаганском и Черноземельском районах завершаются фитомелиоративные работы, запланированные на этот год. Отмечается хорошая приживаемость высаженных растений, обеспечивающих защиту и сохранение угодий от эрозии и опустынивания.

Представитель минсельхоза России Нальбий Базетович отметил положительную работу калмыцких аграриев: на 4239 га в Лаганском и Черноземельском районах закреплены открытые пески в этом году. На реализацию 8 проектов мелиорации направлена государственная поддержка в размере 138,8 млн. рублей.

«Благодарю минсельхоз России за увеличение мер государственной поддержки для реализации проектов мелиорации. Мы продолжим активно работать в этом направлении. Комплекс фитомелиоративных мероприятий, находится на особом контроле главы Калмыкии Бату Хасикова», - подчеркнул Тимур Гаваев.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии