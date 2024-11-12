14 ноября, 16:34
 9 °C
104,29
98,37
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 ноября, 12:00
НовостиСобытие

И.о. министра сельского хозяйства РК Тимур Гаваев совместно с начальником отдела минсельхоза России Нальбием Мезом проинспектировали фитомелиоративные мероприятия на территории Калмыкии.

И.о. министра сельского хозяйства РК Тимур Гаваев совместно с начальником отдела минсельхоза России Нальбием Мезом проинспектировали фитомелиоративные мероприятия на территории Калмыкии.

В Лаганском и Черноземельском районах завершаются фитомелиоративные работы, запланированные на этот год. Отмечается хорошая приживаемость высаженных растений, обеспечивающих защиту и сохранение угодий от эрозии и опустынивания.

Представитель минсельхоза России Нальбий Базетович отметил положительную работу калмыцких аграриев: на 4239 га в Лаганском и Черноземельском районах закреплены открытые пески в этом году. На реализацию 8 проектов мелиорации направлена государственная поддержка в размере 138,8 млн. рублей.

«Благодарю минсельхоз России за увеличение мер государственной поддержки для реализации проектов мелиорации. Мы продолжим активно работать в этом направлении. Комплекс фитомелиоративных мероприятий, находится на особом контроле главы Калмыкии Бату Хасикова», - подчеркнул Тимур Гаваев.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия