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14 февраля, 17:27
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Более 1 миллиона рублей будет направлено на оплату труда медработникам Калмыкии, осуществляющим дистанционно консультацию пациентов с диагнозом «COVID-19»

Более 1 миллиона рублей будет направлено на оплату труда медработникам Калмыкии, осуществляющим дистанционно консультацию пациентов с диагнозом «COVID-19»

По словам заместителя министра здравоохранения республики Марии Нохаевой, это первые в этом году межбюджетные трансферты, направленные из резервного фонда кабмина России в регионы.

Распоряжение об этом было подписано еще 5 февраля председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Из 600 миллионов рублей, направленных на оказание первичной медико-санитарной помощи по ОМС гражданам с коронавирусом, а также на оплату труда медработников, Калмыкия получит чуть более 1 миллиона рублей.

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