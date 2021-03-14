Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая

Согласно постановлению российского Правительства, эти дни будут оплачены за счет средств Фонда соцстрахования сразу за весь период. Об этом нам сообщили сегодня в профильном ведомстве. Документ затронет людей в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции из-за коронавируса, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске.

Кроме того, они должны проживать в тех субъектах, где региональные власти продлили для этой категории граждан ограничения, связанные с пандемией.