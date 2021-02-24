У калмыцкого борца есть все шансы представлять сборную России на первенстве Европы в Германии и на Первенстве мира в Уфе

На днях в Хабаровске Равдан Джуджинов подтвердил титул Чемпиона России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Вновь став лучшим в весовой категории до 77 кг. На этот раз его соперником на ковре был Кантемир Шамурзаев из Кабардино-Балкарии. В упорной схватке наш земляк взял инициативу и одержал заветную победу.

Молодой спортсмен родом из поселка Зултурган Ики-Бурульского района, где азам борьбы его обучил тренер Борис Бурилов. С 2012 году Джуджинов продолжил обучение в Академии борьбы имени Тула Балдашинова. С тех пор его тренером является опытный наставник Виктор Боктаев. По его словам, главные качества Равдана- целеустремленность и трудолюбие.

Впереди первенство Европы. Оно пройдет летом этого года в Дортмунде. Чемпионат мира состоится в августе в Башкортостане, где предстоит бороться спортсмену. По его итогам станет известно решение тренерского штаба сборной страны.

Напомним, в 2016 году Равдан стал серебряным призером на Всероссийском турнире. Это была его первая крупная победа. Джуджинов - один из сильнейших борцов Калмыкии. В соревнованиях в Хабаровске принимали участие 324 спортсмена из 56 субъектов.