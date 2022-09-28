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16 ноября, 07:22
Новости

Работа над главным финансовым документом республики продолжается

Работа над главным финансовым документом республики продолжается

Сегодня Народный Хурал Калмыкии рассмотрит республиканский бюджет на будущий год. Публичные слушания законопроекта прошли недавно с участием представителей государственной власти региона, общественных объединений и жителей республики.

Как отметил спикер парламента Анатолий Козачко, на первом этапе обсуждается общая концепция законопроекта и определяются основные характеристики. Также он подчеркнул, что все важнейшие задачи и их обеспечение учтены: "Бюджет — это всегда баланс между возможностями и теми приоритетами, которые мы определяем".

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