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16 ноября, 07:00
Новости

Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности

Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности

Это все пригодится нынче, ведь сегодня – Международный день толерантности. Этот день призван напомнить нам о необходимости взаимоуважения, ценности особенностей каждого человека, культурной и религиозной самобытности.

Толерантность считается признаком духовного и морального развития как одного человека, так и общества в целом. Проявляя терпимость, мы способствуем прекращению разногласий.

Фото взято в свободном доступе.

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