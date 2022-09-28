Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности

Это все пригодится нынче, ведь сегодня – Международный день толерантности. Этот день призван напомнить нам о необходимости взаимоуважения, ценности особенностей каждого человека, культурной и религиозной самобытности.



Толерантность считается признаком духовного и морального развития как одного человека, так и общества в целом. Проявляя терпимость, мы способствуем прекращению разногласий.



Фото взято в свободном доступе.