16 ноября, 07:00
Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности
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Это все пригодится нынче, ведь сегодня – Международный день толерантности. Этот день призван напомнить нам о необходимости взаимоуважения, ценности особенностей каждого человека, культурной и религиозной самобытности.
Это все пригодится нынче, ведь сегодня – Международный день толерантности. Этот день призван напомнить нам о необходимости взаимоуважения, ценности особенностей каждого человека, культурной и религиозной самобытности.
Толерантность считается признаком духовного и морального развития как одного человека, так и общества в целом. Проявляя терпимость, мы способствуем прекращению разногласий.
Фото взято в свободном доступе.