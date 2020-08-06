Как ведёт себя организм человека в условиях экстремального холода?

Исследование этого вопроса впервые удалось провести на Северном полюсе нашему земляку, врачу иглорефлексотерапии Дольгану Лиджиеву.

11 июля он присоединился к экспедиции известного путешественника Фёдора Конюхова и отправился на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Путешествие началось из Мурманска. А как оно проходило, и с чем пришлось столкнуться в путешествии, узнала наша съёмочная группа. Об этом расскажем подробнее в дневном выпуске «Вести Калмыкия».