9 августа, 11:18
 37 °C
86,46
73,13
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 августа, 13:34
Новости

Как ведёт себя организм человека в условиях экстремального холода?

Как ведёт себя организм человека в условиях экстремального холода?

Исследование этого вопроса впервые удалось провести на Северном полюсе нашему земляку, врачу иглорефлексотерапии Дольгану Лиджиеву.

11 июля он присоединился к экспедиции известного путешественника Фёдора Конюхова и отправился на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Путешествие началось из Мурманска. А как оно проходило, и с чем пришлось столкнуться в путешествии, узнала наша съёмочная группа. Об этом расскажем подробнее в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

 

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия