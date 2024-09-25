Сегодня участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь.

Прием проводят специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России, госфонда «Защитники Отечества», министерства социального развития труда и занятости.

Напомним, «Правовую помощь СВОим» оказывают в рамках принятого в прошлом году законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам спецоперации и членам их семей. Речь идет, в том числе, о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца.