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27 сентября, 08:12
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Сегодня участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь.

Сегодня участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь.

Прием проводят специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России, госфонда «Защитники Отечества», министерства социального развития труда и занятости.

Напомним, «Правовую помощь СВОим» оказывают в рамках принятого в прошлом году законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам спецоперации и членам их семей. Речь идет, в том числе, о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца.

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