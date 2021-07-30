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1 сентября, 19:00
НовостиПамять

Имена еще 34-х защитников Отечества увековечены в Малодербетовском районе

Имена еще 34-х защитников Отечества увековечены в Малодербетовском районе

В память о погибших красноармейцах поисковики установили там мемориал. Это стало возможным благодаря участию в проекте «Опаленные крылья», реализуемого при поддержке Росмолодежи. В сороковые годы здесь, в селении Чолун Гер, располагался госпиталь. На этом месте до сих пор находят множество гильз и другой военный металл, который свидетельствует о кровопролитных боях. Подробнее в сюжете Елены Алексенко.

Александру Наказному не подвластно даже время. Его он поворачивает вспять при помощи навигатора, в него он включил карты военных лет. По ним поисковики добираются к местам, где предположительно могут находиться останки павших красноармейцев. На этот раз это селение в Малодербетовском районе под названием Чолун Гер, что в переводе означает "каменный дом". На современных картах его нет. А в сороковые годы прошлого столетия здесь располагался госпиталь, куда поступали сотни красноармейцев.

Буквально за час поисковикам удалось откопать целую пригоршню металла. Гильзы, латунные детали от обоймы и даже редкий котелок времен Первой мировой войны. 

Август 42-го. Немцы рвались к Сталинграду, оборону в этих местах сдерживала 51-ая армия. После ожесточенных боев на реке Дон бойцам ценой огромных потерь человеческих жизней удалось невозможное - сохранить самое главное - знамя. По архивным данным, на тот момент в этой армии насчитывалось всего около трех тысяч человек.

В память о тех, кто навсегда остался в этих местах, поисковики установили мемориал. На нем начертаны имена 34-х красноармейцев. Установить их удалось благодаря кропотливой работе с архивными документами. Кстати, рядом с традиционной гильзой находится еще один памятник. Появился он здесь несколько лет назад, и также является свидетельством доблести советских солдат. Для Александра Наказного подступы к Сталинграду как напоминание о его пропавшем дяде. До сих пор о нем ничего неизвестно, в списках он значится как без вести пропавший.         

Осеннюю вахту памяти калмыцкие поисковики продолжат на территории Яшкульского района. 

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