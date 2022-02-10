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15 марта, 20:20
Новости

Бату Хасиков: «Кто не боится работы, тот найдёт возможность обеспечить себя и свою семью»

Бату Хасиков: «Кто не боится работы, тот найдёт возможность обеспечить себя и свою семью»

Глава Калмыкии поделился, что в связи с уходом с российского рынка иностранных предприятий сейчас возникает риск роста числа нетрудоустроенных граждан нашей страны. «Мы готовы помочь жителям Калмыкии пройти профессиональную переподготовку и получить востребованную профессию на рынке труда», – отметил Бату Хасиков.

Он добавил, что в Калмыкии всем хватит работы, в особенности, в строительной, дорожной и сельскохозяйственной отраслях.

Глава Калмыкии дал поручения ряду региональных министерств, а также Калмыцкому Государственному университету им. Б. Б. Городовикова и Администрации города Элисты подготовить соответствующую программу в кратчайшие сроки.

«Уверен, кто не боится работы, тот найдёт возможность обеспечить себя и свою семью», – заключил Глава республики.

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