Пушкинские места в Крыму можно увидеть в Национальном музее имени Н.Н. Пальмова

«Прекрасны вы, брега Тавриды!» называется выставка художественных произведений, созданных во время пленэра по пушкинским местам в Крыму. Пленэр был организован Крымским республиканским отделением «Союз художников России». Этот проект посвящён 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

На выставке представлены работы в технике масляная и акриловая живописи, а также графические листы в технике акварель.

Выставка, по мнению организаторов, является площадкой для обмена опытом и расширения кругозора и направлена на популяризацию наследия великого поэта и повышение интереса к русской культуре и литературе.