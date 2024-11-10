Пушкинские места в Крыму можно увидеть в Национальном музее имени Н.Н. Пальмова
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«Прекрасны вы, брега Тавриды!» называется выставка художественных произведений, созданных во время пленэра по пушкинским местам в Крыму. Пленэр был организован Крымским республиканским отделением «Союз художников России». Этот проект посвящён 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
На выставке представлены работы в технике масляная и акриловая живописи, а также графические листы в технике акварель.
Выставка, по мнению организаторов, является площадкой для обмена опытом и расширения кругозора и направлена на популяризацию наследия великого поэта и повышение интереса к русской культуре и литературе.