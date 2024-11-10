12 ноября, 09:03
Постановлением суда конфискован автомобиль
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Прокуратура Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Судом установлено, что 25-летний житель столицы, будучи привлеченным к административной ответственности, должных выводов для себя не сделал и вновь допустил управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения конфискован автомобиль.