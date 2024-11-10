12 ноября, 12:28
 5 °C
104,85
97,96
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 ноября, 06:48
НовостиСобытие

Сегодня в Калмыкии стартует второй этап профилактической операции «Чистое поколение»

Сегодня в Калмыкии стартует второй этап профилактической операции «Чистое поколение»

Она проводится МВД в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. В ходе рейда сотрудниками полиции будут организованы проверки по месту жительства семей группы риска, а также проведены оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотиков.

В ходе первого этапа операции было выявлено 3 подобных преступления, к ответственности привлечено 8 лиц, изъято более 130 граммов запрещенных веществ.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия