Сегодня в Калмыкии стартует второй этап профилактической операции «Чистое поколение»

Она проводится МВД в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. В ходе рейда сотрудниками полиции будут организованы проверки по месту жительства семей группы риска, а также проведены оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотиков.

В ходе первого этапа операции было выявлено 3 подобных преступления, к ответственности привлечено 8 лиц, изъято более 130 граммов запрещенных веществ.