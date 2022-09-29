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26 декабря, 08:23
Новости

В Элисте строительная компания едва не лишилась автопарка из 35 единиц за долги

В Элисте строительная компания едва не лишилась автопарка из 35 единиц за долги

После предпринятых мер сотрудника Межрайонного отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам в виде запрета на регистрационные действия в отношении автотранспорта задолженность на общую сумму в размере более 906 тыс. рублей и исполнительского сбора свыше 63 тыс. рублей была погашена.

По данным ведомства, на 20 декабря сотрудниками взыскано около 1 млрд. 654 млн. рублей.

Фото представлено пресс-службой УФССП России по Республике Калмыкия

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