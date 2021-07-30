Прямая линия с главой региона Бату Хасиковым. О главных прозвучавших вопросах.

За 1,5 часа общения удалось озвучить не все. Но каждое поступившее обращение не останется без ответа. Тема дорог, обеспечения водой, лекарствами, как показывает статистика тоже в приоритете. Как и вопросы, касающиеся нового учебного года. Подробности в материале Ольги Эняевой.

Новость о том, что уже в сентябре вода придет в Вознесеновку, Елена Зенина, как и ее односельчане, узнала во время прямой линии главы региона. Ждали живительную влагу долго. Пользовались привозной. А это очень дорого.

"К решению вопроса с водой мы подходим вариативно" - отметил Бату Хасиков, - "На сегодняшний день сформировали 36 проектов объектов водоподготовки, что нам позволит тотально улучшить обстановку". И поблагодарил за поддержку Минстрой в вопросе выделения дополнительных средств до миллиарда семисот миллионов до 2024 года. Глава региона подчеркнул, что к этому времени жителям столицы будет доступна качественная питьевая вода. А в 22-м - будет решена проблема жильцов дома номер 50 в 9 микрорайоне. Обманутые дольщики наконец-то обретут долгожданные квадратные метры. Напомним, что застройщик его должен был сдать еще несколько лет назад.

Задать напрямую свои вопросы главе региона была возможность у каждого жителя республики. Звонки поступали из самых отдаленных населенных пунктов. Людмилу Манджиеву из поселка Шатта Кетченеровского района интересует ремонт двух проблемных участков дорог. На это обращение Бату Хасиков ответил, что первые 15 км будут проложены в 2022 году, а полное расстояние до Шатты будет отработано к 2024 году.

В преддверии учебного года родителей больше всего волнует проблема питания детей. Элистинка Гиляна Манджиева на прямой линии заявила о том, что ее ребенок жалуется на невкусную еду в школе. В ходе прямой линии она узнала, что школьники с 1 по 4 классы будут питаться бесплатно, на это, отметил глава, выделено 170 млн. рублей.

Кстати, традиционные школьные линейки пройдут только для первых и 11-х классов. На открытом воздухе - с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщил глава Калмыкии.

Также Бату Хасиков сообщил, что с 2022 года Минпросвещения начнет реализацию программы по капремонту школ, в которой будет участвовать республика. В реконструкции нуждаются более 45 учебных заведений Калмыкии. Согласно проектно-сметной документации на их преображение требуется почти 900 миллионов рублей. В заключении Бату Хасиков отметил, что все поступившие обращения, в том числе те, которые не успели озвучить в прямом эфире, будут рассмотрены и проанализированы.