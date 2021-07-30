11 сентября в Санкт-Петербурге на Международном конкурсе «Невская краса» Калмыкию представит Ольга Мукобинова

Девушка успешно прошла отборочные этапы. За победу будут бороться более 30-ти девушек из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Готовиться к дебюту ей помогают оптимизм и жизнелюбие. В этом убедилась Зоя Бармагнанова.

Финалистка конкурса «Невская краса-2021» Ольга Мукобинова в ожидании насыщенной программы и яркого финала. С благодарностью рассказывает о тех людях, которые оказали помощь. Национальный костюм привезла известная певица Айса Брюгидикова, неравнодушные земляки собрали на проезд в Санкт-Петербург.

Осталось собрать средства на красивое вечернее платье и 10-дневное проживание в городе на Неве. Активистка общественной организации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, трудится в элистинском доме престарелых и инвалидов. На «до» и «после» жизнь Ольги разделилась после автокатастрофы в 99-году. Но несчастный случай ее не сломил, рассказывает мама. Ольга всегда отличалась боевым характером и нацеленностью на результат. Потому успевает везде. Евгения Мукобинова будет поддерживать ее на конкурсе красоты международного уровня. В успехе не сомневается, говорит, для дочери нет ничего невозможного.

Претендентка на титул не только красавица, но и умница, и спортсменка. Она кандидат в мастера спорта России по армрестлингу. За плечами девушки чемпионат страны по стрельбе из лука, Также Ольга – постоянный участник интеллектуальных соревнований.

Последняя примерка наряда и макияж – образ тщательно продуман. На конкурсе красоты все должно быть идеально. В течение недели участниц ждут видеосъемки и фотосессии, мастер-классы и занятия от ведущих профессионалов бьюти-индустрии. А еще на сайте конкурса продолжается интернет-голосование. Оно продлится до 11 сентября. Так что еще есть время проголосовать за Ольгу Мукобинову.