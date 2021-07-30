Обманутые дольщики получат обещанное жилье. Об этом заявил Бату Хасиков в ходе прямой линии

В течение полутора часов Бату Хасиков отвечал на вопросы жителей. По данным пресс-службы, поступило более одной тысячи ста обращений. Они касались проблем здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и экономики. А также строительства дома номер 50 в 9 микрорайоне. Объект будет сдан к ноябрю будущего года. Дату сегодня объявили на встрече с обманутыми дольщиками.

Александр Обшеев оказался в числе обманутых дольщиков. Говорит, чтобы приобрести однокомнатную квартиру взял ипотеку. И не предполагал, что строительство дома затянется на годы.

И у других жильцов появилась надежда, что они в будущем году станут полноценными хозяевами долгожданных квадратных метров. Строительство дома номер 50 в 9 микрорайоне продолжится в ноябре с демонтажа последнего этажа, который был возведен из некачественного материала, сообщил на встрече генеральный директор фонда защиты прав дольщиков Мерген Домбринов. Техническая экспертиза выявила и другие недочеты бывших застройщиков.

На все вопросы обманутых дольщиков ответил первый заместитель председателя Правительства Наран Кюкеев. Он пояснил, что с помощью федерального центра была решена проблема жильцов соседней многоэтажки, а теперь настала очередь сдать в эксплуатацию дом № 50. Этому предшествовала большая работа.

В ходе прямой линии Глава Калмыкии напомнил, что решить вопрос с завершением строительства удалось после приезда руководителя компании «ДОМ.РФ» Виталия Мутко.

Кстати, уже известно, как будет благоустроен жилой массив. Предусмотрено место не только для детской площадки. И для взрослых отведена большая зона отдыха. Появится и отдельная территория для парковки. А ключи многие получат в преддверии Нового года.