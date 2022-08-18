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12 сентября, 15:33
Новости

Проверку готовности к отопительному сезону прошли 27 столичных котельных

Проверку готовности к отопительному сезону прошли 27 столичных котельных

Межведомственная комиссия оценила ее удовлетворительной. Выявленные нарушения, ее члены считают не столь значительными, они будут устранены в оперативном порядке до начала отопительного сезона. Между тем, продолжаются плановые работы по замене ветхих и не прошедших испытания участков тепловых сетей. Они выполнены на 75% и завершатся до конца месяца.

Для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением, в Элисте сформирован аварийный запас материалов.

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