Проверку готовности к отопительному сезону прошли 27 столичных котельных

Межведомственная комиссия оценила ее удовлетворительной. Выявленные нарушения, ее члены считают не столь значительными, они будут устранены в оперативном порядке до начала отопительного сезона. Между тем, продолжаются плановые работы по замене ветхих и не прошедших испытания участков тепловых сетей. Они выполнены на 75% и завершатся до конца месяца.



Для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением, в Элисте сформирован аварийный запас материалов.