Элиста отмечает свое 157-летие

Администрация города опубликовала программу праздничных мероприятий, которые пройдут в столице с 15 по 18 сентября.



Так, 15 сентября в 16:00 часов в сквере у памятника Виктору Цою пройдет фестиваль «Звезда по имени Солнце».



16 сентября в состоится экономический форум «Элиста – 2022». В этот же день в 18:00 часов стартует турнир по смешанным единоборствам на кубок «Лотос».



17 сентября празднование Дня города начнется с сельскохозяйственной ярмарки. В этот день также пройдет праздник национальных культур «Элиста многонациональная» и флешмоб «Моя маленькая Элиста!», гастрономический фестиваль «Aмтта Элиста», парад детских колясок и множество других торжественных мероприятий, а в завершении всех ждет фейерверк.



18 сентября элистинцев и гостей города приглашают на фестиваль воздушных змеев.



Подробнее о программе празднований в афише.