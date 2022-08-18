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12 сентября, 13:53
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Элиста отмечает свое 157-летие

Элиста отмечает свое 157-летие

Администрация города опубликовала программу праздничных мероприятий, которые пройдут в столице с 15 по 18 сентября.

Так, 15 сентября в 16:00 часов в сквере у памятника Виктору Цою пройдет фестиваль «Звезда по имени Солнце».

16 сентября в состоится экономический форум «Элиста – 2022». В этот же день в 18:00 часов стартует турнир по смешанным единоборствам на кубок «Лотос».

17 сентября празднование Дня города начнется с сельскохозяйственной ярмарки. В этот день также пройдет праздник национальных культур «Элиста многонациональная» и флешмоб «Моя маленькая Элиста!», гастрономический фестиваль «Aмтта Элиста», парад детских колясок и множество других торжественных мероприятий, а в завершении всех ждет фейерверк.

18 сентября элистинцев и гостей города приглашают на фестиваль воздушных змеев.

Подробнее о программе празднований в афише.

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