Проверкой прокуратуры Юстинского района установлены нарушения требований к антитеррористической защищенности мини-футбольного поля в Цаган Амане

В ходе проверки указанной спортивной площадки установлен значительный износ элементов конструкции: целостность покрытия площадки нарушена, в местах стыков напольного полотна обнаружены щели, металлическое ограждение площадки по периметру в двух местах имеет повреждения с выступающими наружу острыми металлическими прутьями, площадка замусорена и по периметру напольного покрытия заросла травой, а непосредственно перед входом на спортивный объект обнаружена выкопанная яма глубиной около 1 метра, перекрытая деревянным строительным поддоном.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к администрации Юстинского РМО об обязании устранить нарушения. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.