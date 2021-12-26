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31 января, 10:00
НовостиОбщество

Проверкой прокуратуры Юстинского района установлены нарушения требований к антитеррористической защищенности мини-футбольного поля в Цаган Амане

Проверкой прокуратуры Юстинского района установлены нарушения требований к антитеррористической защищенности мини-футбольного поля в Цаган Амане

В ходе проверки указанной спортивной площадки установлен значительный износ элементов конструкции: целостность покрытия площадки нарушена, в местах стыков напольного полотна обнаружены щели, металлическое ограждение площадки по периметру в двух местах имеет повреждения с выступающими наружу острыми металлическими прутьями, площадка замусорена и по периметру напольного покрытия заросла травой, а непосредственно перед входом на спортивный объект обнаружена выкопанная яма глубиной около 1 метра, перекрытая деревянным строительным поддоном.

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Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к администрации Юстинского РМО об обязании устранить нарушения. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

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