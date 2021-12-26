Прокуратура республики по публикации в сети «Интернет» проверяет условия содержания осуждённых в ИК-2

А именно информацию об избиении заключённого.

Предварительно установлено, что видеоматериал публикации относится к событиям начала 2020 года.

По поручению прокурора республики в исправительное учреждение выехал первый заместитель прокурора республики Эдуард Логвинов.

Также проверку по факту видеообращения в сети проводят сотрудники СУ СК по РК. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ход прокурорской и процессуальной проверок находятся на контроле прокуратуры республики.