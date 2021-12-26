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30 января, 17:16
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Прокуратура республики по публикации в сети «Интернет» проверяет условия содержания осуждённых в ИК-2

Прокуратура республики по публикации в сети «Интернет» проверяет условия содержания осуждённых в ИК-2

А именно информацию об избиении заключённого. 

Предварительно установлено, что видеоматериал публикации относится к событиям начала 2020 года. 

По поручению прокурора республики в исправительное учреждение выехал первый заместитель прокурора республики Эдуард Логвинов. 

Также проверку по факту видеообращения в сети проводят сотрудники СУ СК по РК. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ход прокурорской и процессуальной проверок находятся на контроле прокуратуры республики.

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