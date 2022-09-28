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11 ноября, 08:21
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«ON-NO» в театре кукол «Джангар»

«ON-NO» в театре кукол «Джангар»

Сегодня в спектакле «ON-NO» в театре кукол «Джангар» покажут историю о зависимости от игр и душевных болезнях нашего времени. Интернет так прочно вошёл в нашу жизнь, что грань между реальным и виртуальным миром стирается. К чему это приводит? Разрушаются семьи, разрывается связь между родителями и детьми, человек теряет себя. Кукольный театр здесь превращается в полноценную кинематографическую работу — только с эффектом полного погружения.

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