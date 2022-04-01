Сегодня врачи республиканской больницы имени Жемчуева проведут бесплатный приём в поселке Цаган Аман Юстинского района

Обратиться к специалистам смогут пациенты, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи травматолога, эндокринолога и кардиолога. Заведующий травматологическим отделением Олег Болдырев проведет отбор пациентов на бесплатные операции. Это уже второй выезд в районный центр за месяц. Ранее консультации проводили другие специалисты.