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29 апреля, 09:00
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Сегодня врачи республиканской больницы имени Жемчуева проведут бесплатный приём в поселке Цаган Аман Юстинского района

Сегодня врачи республиканской больницы имени Жемчуева проведут бесплатный приём в поселке Цаган Аман Юстинского района

Обратиться к специалистам смогут пациенты, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи травматолога, эндокринолога и кардиолога. Заведующий травматологическим отделением Олег Болдырев проведет отбор пациентов на бесплатные операции. Это уже второй выезд в районный центр за месяц. Ранее консультации проводили другие специалисты. 

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