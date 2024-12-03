Накануне Международного дня добровольца в Доме молодёжи им. Б. Б. Городовикова прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе».

В этом году на конкурс было подано более 45 тысяч заявок. Более 1700 проектов получили признание, среди которых инициативы из Калмыкии. Работы девяти наших участников прошли в региональный этап в разных номинациях, из них были выбраны четыре лучшие.

В День добровольца в России, 5 декабря, на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Президент России Владимир Путин вручит главную номинацию премии «Волонтер года».

Наши делегаты будут свидетелями этого события, что придаст дополнительный импульс развитию добровольчества в нашей республике.

Фото: Правительство Республики Калмыкия