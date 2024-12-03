4 декабря, 10:16
 -2 °C
112,02
106,19
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 декабря, 07:10
НовостиСобытие

Совещание в формате ВКС прошло с представителями аграрного сектора города Антрацит

Минсельхоз Калмыкии продолжает оказывать консультативную и методическую помощь подшефному Антрацитовскому району Луганской Народной Республики.

Совещание в формате ВКС прошло с представителями аграрного сектора города Антрацит. Обсуждались вопросы развития растениеводства и условия выращивания озимых зерновых культур отечественной селекции.

Начальник отдела растениеводства минсельхоза РК Мария Боваева подчеркнула важность использования сортов отечественной селекции. Было акцентированно внимание на улучшение показателей сортовых и посевных качеств семян. По результатам совещания достигнуты договоренности о дальнейшем обмене опытом в сфере развития сельского хозяйства.

- «Минсельхоз Калмыкии будет продолжать на постоянной основе оказывать всестороннюю помощь подшефному региону. Сегодня мы строим совместные планы, проводим большую работу по обмену опытом, поддерживаем друг друга», - заместитель министра Александр Захаров.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия