Минсельхоз Калмыкии продолжает оказывать консультативную и методическую помощь подшефному Антрацитовскому району Луганской Народной Республики.

Совещание в формате ВКС прошло с представителями аграрного сектора города Антрацит. Обсуждались вопросы развития растениеводства и условия выращивания озимых зерновых культур отечественной селекции.

Начальник отдела растениеводства минсельхоза РК Мария Боваева подчеркнула важность использования сортов отечественной селекции. Было акцентированно внимание на улучшение показателей сортовых и посевных качеств семян. По результатам совещания достигнуты договоренности о дальнейшем обмене опытом в сфере развития сельского хозяйства.

- «Минсельхоз Калмыкии будет продолжать на постоянной основе оказывать всестороннюю помощь подшефному региону. Сегодня мы строим совместные планы, проводим большую работу по обмену опытом, поддерживаем друг друга», - заместитель министра Александр Захаров.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии