Прошедшая суббота в Элисте прошла под эгидой здорового образа жизни

В столице организовали целый ряд спортивных мероприятий. На стадионе Восточный состоялась спартакиада медицинских работников, посвященная их профессиональному празднику. А на Пагоде семи дней был дан старт участникам велопробега и массового захода скандинавской ходьбы. Ну, а, любители футбола в этот день наблюдали за матчем между командами судебных приставов. Встреча была организована в рамках общероссийской памятной акции в честь героев Ленинграда.

В мероприятиях на разных площадках калмыцкой столицы мог принять участие любой желающий. К примеру, в стартовавшем на Пагоде семи дней велопробеге приняли участие и школьники. А глава республики Бату Хасиков отправился на дистанцию с сыном. По сложившейся традиции, слова благодарности организаторам и пожелания участникам.

Идею о создании условий для занятий велоспортом, и о проведении подобных массовых мероприятий в комфортных условиях, поддерживает и городская администрация. Её руководитель Шафран Тепшинов тоже среди участников велопробега.

Как сообщили организаторы, преодолев 10-километровый маршрут, все участники, а их более сотни человек, в полном составе и с хорошим настроением прибыли к месту финиша- на площадь Победы в парке Дружба.

Еще одно массовое мероприятие – республиканская Спартакиада медицинских работников,объединившая целых 24 команды. По словам профильного министра Булата Сараева, нынешнее мероприятие носило не только соревновательный характер. Коллеги после напряженных двух лет борьбы со свирепым «КОВИД-19», встретились, чтобы провести время с пользой для своего здоровья.

А по словам самих врачей - участников Спартакиады, для них важна, прежде всего, демонстрация основного жизненного постулата –«в здоровом теле – здоровый дух». Кстати, под таким девизом прошел и массовый заход по скандинавской ходьбе, организованный Министерством социального развития в рамках программы Старшее поколение. В одном ряду с теми, кто проповедует и ведет здоровый образ жизни и 96-летняя Марфа Акугинова.

А в это время – сборные команды региональных служб - Арбитражного суда и Управления Судебного департамента - оспаривали пальму первенства на футбольном поле. Матч был организован Службой судебных приставов в честь памятного матча, состоявшегося 80 лет назад в блокадном городе на Неве между командами Динамо и Ленинградским металлическим заводом имени Сталина.

По итогам встречи победители и призеры награждены грамотами и памятными кубками. Спустя десятилетия как дань памяти и уважения блокадникам, товарищеские матчи по мини-футболу прошли во многих регионах.