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30 мая, 20:49
НовостиПроисшествия

Прокурором организована проверка по факту крупного дорожно-транспортного происшествия на территории Малодербетовского района

Прокурором организована проверка по факту крупного дорожно-транспортного происшествия на территории Малодербетовского района

ДТП произошло на трассе в Малодербетовском районе с участием четырех автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калмыкии, в 13 часов, в 11 км от села Малые Дербеты произошло столкновение грузового автомобиля МАН, микроавтобуса «Мерседес Спринтер», Лады Приоры и кроссовера Mitsubishi. В результате ДТП пострадали семь человек, из них трое детей.

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