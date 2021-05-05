Прокурором организована проверка по факту крупного дорожно-транспортного происшествия на территории Малодербетовского района

ДТП произошло на трассе в Малодербетовском районе с участием четырех автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калмыкии, в 13 часов, в 11 км от села Малые Дербеты произошло столкновение грузового автомобиля МАН, микроавтобуса «Мерседес Спринтер», Лады Приоры и кроссовера Mitsubishi. В результате ДТП пострадали семь человек, из них трое детей.